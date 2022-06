La nouvelle app IKEA va permettre de supprimer ses meubles (en réalité augmentée)

IKEA Kreativ

traitées automatiquement et assemblées en une version interactive grand angle de l'espace, avec des dimensions et une perspective précises

Derrière ses grands cartons et ses étagères Billy,qui devrait s'appuyer encore plus sur Ikea Place lancée en 2017.Cette nouvelledevrait -entre autres choses- permettre de supprimer virtuellement ses meubles, pour mieux visualiser vos futurs achats aux noms plus ou moins prononçables. Pour cela, l'application vaPour l'utiliser, il suffira de prendre. Celles-ci sont ensuite. À partir de là, vous pouvez effacer les meubles existants et en positionner de nouveaux et modifier complètement une pièce. Il est possible de sauvegarder les essais et -ensuite- d'ajouter directement ses objets à son panier.