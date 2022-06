iOS 16 bêta 2 renvoie les messages modifiés aux utilisateurs des systèmes précédents

Par ici toutes les nouveautés d'iOS 16 ! !

même si elle ne s'est toujours pas penchée sur l'interopérabilité et les changements liés à la réforme européenne concernant les messageries ! Désormais il est donc possible deEn revanche, cette fonction ne semble marcher. En effet, pour les utilisateurs des versions précédentes du système, ni l'édition ni la suppression ne sont effectives. Cette situation pourrait ne pas être liée à la beta (la fonction aurait pu être désactivée jusqu'à l'automne) mais bien à un problème de compatibilité.La prochaine fois sera peut être la bonne ? Notons qu'une autre controverse concernant la suppression des messages et l'augmentation des risques de harcèlement est également en cours, sans que Cupertino n'ait encore apporté de réponse ( voir ici ).