iOS 16 : la fonction de modification / suppression de Message pourrait faciliter le harcèlement

éclair

En effet, il est désormais possible. Pour cela, il suffira juste d'un appui long sur le texte pour faire apparaître un sous menu avec les différentes options. Attention toutefois, cette faculté n'est ouverte queSi la fonction a de quoi séduire de nombreux utilisateurs, certains la regardent avec méfiance, voire une crainte concernant certains abus ! En effet,. Ainsi elle n'a pas hésité à écrire directement à Tim Cook pour lui faire part de ses inquiétudes. Pour elle, des personnes mal intentionnées vont pouvoir. En effet, elles pourront envoyer de nombreux messages et les effacer ensuite, faisant disparaitre des preuves essentielles.Dans sa, un utilisateur pourrait ainsi envoyer des dizaines de messages, et les supprimer dans la foulée. Il harcèlera une personne qui ne pourra plus le prouver si elle n'a pas eu lade cette fonction et la présence d'esprit de).Aussi,. Ce qui n'empêchera pas de bloquer la fonction mais bien de la limiter. D'ailleurs, Mail propose une fonction d'annulation d'envoi similaire, mais celle-ci n'est possible que dans les 15 secondes suivant l'envoi (un peu rapide pour le coup).Par ailleurs, elle voudrait queAinsi un numéro ayant envoyé et supprimé 20 messages pourrait être suspect. Enfin, comme Apple permet aux utilisateurs de refuser les accusés de lecture,