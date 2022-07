Aperçu de la fonctionnalité Photothèque partagée iCloud d'iOS/iPadOS 16 et macOS Ventura

Réglages

Photos

Photothèque Partagée

Réglages

Configuration sur iOS

Configuration sur macOS

Par ici toutes les nouveautés d'iOS 16 ! !

Par ici toutes les nouveautés d'iPadOS 16 ! !

Par ici toutes les nouveautés de macOS Ventura ! !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Présentée lors de la keynote d'ouverture de la WWDC, la nouvelle fonctionnalité de Photothèque partagée iCloud n'était pas encore disponible sur les premières bêtas., ou sur macOS en lançant l'application Photos puis en se rendant dans les(auparavant nommés Préférences) et de se rendre dans l'onglet dédié.Chaque compte iCloud(pas besoin qu'elles fassent partie du compte familial, l'invitation se fera via l'App Messages ou via un lien). Tous les utilisateurs enregistrés pourront ensuite ajouter, modifier et supprimer des clichés (les informations des clichés indiquent qui a ajouté une photo ou une vidéo).Il sera possible dequi feront partie de cette Photothèque partagée iCloud. Une fois cela fait, il sera possible de visualiser la photothèque créée avant d'envoyer les invitations.Une fois la Photothèque partagée configurée,(une nouvelle icône représentant deux personnes fait son apparition en haut à gauche de l'interface de prise de vue),(pratique pour collecter l'ensemble des photos lors d'un événement à plusieurs, mais gare au faux pas)(il sera possible de changer par la suite ce comportement dans les options de l'Appareil photo).