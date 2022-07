Le casque VR Meta Quest Pro pourrait coûter plus de 1000$

Quest Pro

Pair Meta Quest Pro right controller

La collection de prototypes de casques VR de Meta

The World Beyond

La réailté mixte de meta

C'est en tout cas ce qu'évoque Mark Gurman au sein d'un article publié par nos confrères de Bloomberg au sein d'un fichier permettant de configurer les casques de réalité virtuelle (le code indique plus exactement).Ce casque serait équipé d'une puce bien plus puissante que celle du Quest 2 (un Qualcomm Snapdragon XR2 épaulé par 6 Go de RAM), d(contrairement au monochrome des Quest 1 et 2)(la fameuse expérienceévoquée récemment par Mark Zuckerberg), des écrans offrant une meilleure définition et le suivi des yeux de l'utilisateur (avec peut-être un rendu fovéal permettant de concentrer la puissance de calcul sur ce que regarde le joueur, le reste étant affiché dans une moindre résolution)., soit nettement plus cher que le Quest 2 qui a connu un succès important (en partie grâce à son tarif). Nous ne devrions pas attendre longtemps avant d'avoir des nouvelles de ce Quest 2, dont les rumeurs évoquent une présentation avant la fin de l'année. De son côté, Apple pourrait proposer un casque très évolué techniquement mais encore nettement plus cher, ce qui pourrait compliquer d'autant son adoption par le grand public.