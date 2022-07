iOS 16 : de nouvelles possibilités pour les appareils compatibles UWB

Localiser

Comme relevé par nos confrères de MacRumors , le fabricant de puce Qorvo publie aujourd'hui un communiqué officiel annonçant que(UWB)(Made For iPhone)(par exemple, jouer de la musique ou allumer la lumière dans une pièce en particulier), même si l'application liée est en arrière plan.Pour rappel, Apple met à profit cette technologie au sein de sa gamme ( AirTags iPhone à partir de l'iPhone 11, HomePod mini , et Apple Watch depuis la Series 6) pour offrir(affichage de la direction et de la distance vous séparant de l'objet),(l'interface montre la direction dans laquelle se trouve l'appareil cible), pour faire passer le son d'un iPhone à un HomePod mini,(malheureusement disponible sur quelques véhicules seulement à l'heure actuelle) permettant d'ouvrir et de démarrer sans sortir l' iPhone de la poche.