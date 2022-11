Les délais pour les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max vont exploser pour Noël (confirme Apple)

Les usines à l'arrêt

accorder la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs de notre chaîne d'approvisionnement

CUPERTINO, CALIFORNIE 6 NOVEMBRE 2022 Les restrictions liées au COVID-19 ont temporairement affecté l'usine d'assemblage principale de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max située à Zhengzhou, en Chine. L'installation fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite. Comme nous l'avons fait tout au long de la pandémie de COVID-19, nous accordons la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs de notre chaîne d'approvisionnement.

Nous continuons de constater une forte demande pour les modèles d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max. Cependant, nous nous attendons maintenant à une baisse des expéditions d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max par rapport à ce que nous avions prévu auparavant et les clients connaîtront des temps d'attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits.

Nous travaillons en étroite collaboration avec notre fournisseur pour revenir à des niveaux de production normaux tout en assurant la santé et la sécurité de chaque travailleur.

. Rappelons que la Chine poursuit sa stratégie 0-Covid, alors que le reste du monde a décidé de lâcher prise avec l'épidémie. Apple précise tout de mêmeEn lisant entre les lignes, on comprendtout en faisant pression sur la Chine, en évoquant des exportation en net retrait. Il s'agit aussi d'un moyen de rassurer les investisseurs sur la forte demande tout en anticipant des résultats plus modestes sur les ventes à venir pour les fêtes -une période généralement assez faste pour Apple.Actuellement,mais si vous prévoyez d'acheter un appareil pour les fêtes, mieux vaut s'y prendre immédiatement.Etonnamment,-mais les rumeurs indiquent que ces appareils rencontrent un succès plutôt modeste cette année. D'ailleurs, les iPhone 14/14 Plus sont livrés sous quelques jours, preuve que les stocks situés dans les hubs européens sont encore bien pleins !