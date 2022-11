D'après vous, Apple va-t-elle trop loin avec ses nouvelles pubs sur l'App Store ?

De nouvelles contestations en interne

hypocrite

public concerné

ciblage

plateforme

algorithme

Trop de pubs tue la pub ?

Aujourd'hui

La rédaction vous conseille : Epic Games et Apple se retrouvent à nouveau devant les tribunaux

. En effet, Apple serait en proie à un conflit interne relatif à son activité publicitaire. Plusieurs employés relevant de ce secteur ne paraissent pas soutenir la politique actuelle de la firme.D'après certains salariés,, en imposant davantage d'annonces aux utilisateurs d'iPhone. D'après certains salariés, cette nouvelle politique aurait pour effetBref Apple irait trop loin...Dans une longue étude,plonge en profondeur dans le fonctionnement de la division publicitaire de Cupertino et les préoccupations internes. Apparemment, il serait interdit aux annonceurs d'utiliser certains mots clés lorsqu'ils parlent de l'activité publicitaire de l'entreprise. Dans une approche décrite comme assez, on trouverait les termesau lieu de dire, ou encoreau lieu de. Elle estime en effet que les employés doivent utiliser un langage approprié aux offres d'Apple et que certains termes ne reflèteraient pas la manière de penser de la firme, le ciblage étant extrêmement connoté avec le suivi (pas toujours consenti) des utilisateurs. Apparemment, Apple ne permettrait pas aux annonceurs de cibler un groupe de moins de 5 000 utilisateurs, et ce, pour des questions de protection de la vie privée.. Mais, devant les vives réactions des développeurs, elle avait faitsur ses nouvelles formules de l'Apple Store et vient de suspendre une partie de ses nouveaux affichages publicitaires. En effet, certains développeurs étaient particulièrement furieux que leur applications servent de booster publicitaire à des applications sans aucun lien avec eux ou la nature de leur programme, notamment des jeux (de style casino).Cette nouvelle n’est pas une surprise puisque cela fait plusieurs semaines / mois qu’il est question pour Cupertino de développer des contenus publicitaires au sein de l’App Store mais également d’autres applications (comme Plans, Apple News ou Bourse).