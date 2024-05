Une interdiction imminente de TikTok sur l’iPhone ?

Image boostée par Copilot

Une future interdiction sur l'App Store

Capture TechCrunch

Rappel du conflit entre Apple et Epic Games

En effet,. Cette pratique n'est pas sans rappeler la tentative infructueuse d'Epic Games avec Fortnite en août 2020 . Il semble donc que le précédent n'aura sans doute pas servi de leçon !Nos confrères deont d'ailleurs publié: 700 pièces pour 7,40 dollars (au lieu de 500 pièces pour 8 dollars en passant par l'App Store).Tiktok propose de, et ce, afin d'économiser sur les commissions. Il suffit de passer par le lien placé dans les menus de l'app et de basculer vers le site web de Tiktok.com. De cette manière, les utilisateurs vont pouvoir économiser 25% du montant qu'ils auraient payé s'ils étaient passés par la boutique de Cupertino.. Actuellement, cela n'est possible que dans les applications de Reading, comme Netflix.La pomme de la discorde a été jetée pendant l'été 2020,Immédiatement, Apple avait banni Fortnite de l'App Store.Dans la foulée, Epic -qui avait prévu le coup- avait entrepris une grande campagne médiatique contre Apple et l'avait attaqué en justice. Le développeur soutenait en effet que la firme californienne détenait un monopole et exerçait dessous couvert des directives de l'App Store.Apple a été contrainte d'assouplir certaines des règles de l'App Store. Mais le juge avait reconnu une violation délibérée des conditions de l'App Store et n'avait pas obligé Apple à rendre Fortnite accessible dans son magasin tant qu'il n'obtempérerait pas.Trois ans après son exclusion de l'App Store (pour avoir enfreint les CGU),En effet avec le DMA, Epic Games a annoncé son grand retour sur l'iPhone mais également sur l'iPad !