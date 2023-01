Comment Apple compte rendre son casque AR/VR à 3000$ attirant (FaceTime, écran en VR pour Mac) ?

Des appels FaceTime avec des avatars réalistes ?

Une interface en 3D, des vidéos immersives et un moniteur virtuel pour Mac

Une batterie externe filaire avec deux heures d'autonomie

Il faudra du lourd pour rendre attractif un casque à 3 000$

Reality Processor

Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg spécialiste de l'univers Apple et souvent bien informé propose ce soir. Dans sa boule de cristal briquée de frais, notre cher Gurman a aperçu(visage et corps) des deux interlocuteurs (cette fonctionnalité serait en effet limitée à deux personnes, les appels de groupe n'en profiteraient pas). Ce choix permettrait au casque de se démarquer de l'univers cartoon du Metavers de Meta.Le casque d'Apple disposerait d'une interface xrOS entièrement en 3D et reprenant celle d'iOS, avec des Apps comme Safari, Photos, Mail, Message, Apple TV, avec la possibilité de visionner des vidéos sur un écran virtuel géant dans un environnement immersif -désert, espace- dont certains contenus conçus par des partenaires comme Disney et Dolby, ainsi qu'un App Store dédié.(la sélection pourrait également se faire en regardant un élément de l'interface tout en validant à l'aide du pouce et de l'index). Les interactions pourraient se faire via Siri, un iPhone, un iPad, ou le clavier d'un Mac, et. Une molette proche de la couronne digitale de l'Apple Watch permettraitApple semble avoir de grands espoirs quant à l'attrait de cette fonctionnalité.Apple aurait conçu, que l'utilisateur pourrait glisser dans sa poche, afin de dégager moins de chaleur,. Toutefois, l'homme évoque également des prototypes disposant d'une batterie intégrée et qui se chargeraient en USB-C (comme la concurrence). Autre point intéressant, déjà proposé chez les concurrents avec plus ou moins de réussite,. Enfin un écran UltraWide chez Apple ?. Rappelons que les rumeurs s'accordent sur un tarif très élevé, de l'ordre de 3 000 dollars. Gageons qu'à ce tarif, il faudra que l'expérience soit particulièrement intéressante et réussie pour atteindre cet objectif. En effet, à part les appels FaceTime réalistes en VR et le clavier totalement virtuel,(certes avec une qualité encore un peu juste, par exemple pour le moniteur virtuel).Si la puissance ne devrait pas être un problème avec une puce M2 embarquée et un coprocesseur graphique dédié appelé(les 2 heures d'autonomie seraient alors un frein),, avant de déposer soigneusement le casque dans un coin. Le challenge est à la hauteur de l'armée d'ingénieurs et de la montagne de cash d'Apple. Reste à savoir s'il sera relevé avec panache.