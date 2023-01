Le casque ARVR d'Apple serait un bijou de technologie (nouvelles caractéristiques)

Des batteries interchangeables mais un bandeau unique

Un look de masque de ski

Apparemment,aurait eu quelques informations sur ce mystérieux produit dont l'existence et la date de sortie n'ont toujours pas été confirmées. Ainsi il pourrait être doté d'uneau niveau du bandeau du casque qui seraiten raison des éléments intégrés. Une seule charge ne permettrait quemais il serait possible d'utiliser plusieurs batteries interchangeables à la suite.Le casque serait équipé d'unequi offrirait une connexion avec une très faible latence avec les derniers AirPods Pro et les générations à venir. Apparemment, le casque disposerait bien de son système audio intégré mais cela ne l'empêcherait pas d'utiliser les petits écouteurs blancs.Il offrirait un, ce qui est largement supérieur au Meta Quest pro (106°) par exemple. Comme le prévoyaient certains documents déposés à l'USPTO, les utilisateurs ayant des lunettes pourraient avoir des verres spéciaux adaptés à leur vue (sur ordonnance bien sûr) afin de proposer un confort optimum.Au niveau du, quelques brevets ont permis de se faire une idée du look du casque, qui aurait des. A priori, Apple aurait utilisé descomme de l'aluminium, du verre et de la fibre de carbone, afin de réduire sa taille et son poids. Les caméras seraient en grande partiepour des raisons esthétiques.Sur un des côtés (le droit), on trouverait, qui permettrait aux utilisateurs de passer rapidement de l'univers virtuel au monde physique. Contrairement à l'Apple Watch, elle n'offrirait pas de retour haptique.En complément,, à savoir un produit ultra premium avec une quinzaine de modules optiques, deux écrans micro OLED 4K, du Wi-Fi 6E, et une puce puce M2 (plus rapide qu'un Mac), ainsi que son propre App Store. Bien évidemment, le prix serait en conséquence, entre 2000 et 3000 dollars…