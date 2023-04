Snapchat déploie son IA basée sur ChatGPT à tous ses utilisateurs

My AI

My AI traite 2 millions de messages par jour

My AI

Quelles fonctions à venir pour My AI?

Pour rappel, Snapchat a lancéen février dernier, mais ce dernier était pour le moment exclusif aux 3 millions d'abonnés Snapchat Plus. Il sera bientôt accessible aux 750 millions d'utilisateurs mensuels.Après ce test de deux mois et 2 millions de messages envoyés tous les jours au bot, la firme a estimé que celui-ci avait bien grandi et qu'il avait suffisamment appris pour être généralisé. Le bot est alimenté -sans surprise- par ChatGPT d'OpenAI et peut être utilisé pour accéder à un certain nombre de fonctionnalités de chatbot directement dans l'application Snapchat.Outre les filtres de réalité augmentée, Snapchat compte désormais sur son bot pour divers paramètres, à commencer parCette dernière est livrée avec l'une des milliers de variations uniques de Bitmoji et peut être facilement modifiée pour la rendre unique (ou presque).On pourra aussi. Pour cela, il suffira de l'amener dans n'importe quelle conversation et de lui poser une question au nom du groupe.Elle pourra être. Par exemple, on pourrait lui demander de proposer des activités de week-end pour votre famille ou de chercher la Lens parfaite pour souhaiter un joyeux anniversaire.