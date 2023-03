Des images de l'iPhone 15 Pro confirment l'évolution du design

Des boutons avec retour haptique pour l'iPhone 15 Pro

Un châssis en titane et des bords légèrement arrondis

Ces clichés ont été publiés sur le TikTok chinois puis relayés par le leaker ShrimpApplePro sur Twitter . Ces images confirment les différentes rumeurs annonçant un changement de design pour les boutons de volumes et de sourdine sur la tranche.(à l'image de l'iPhone 3G) et un bouton de sourdine dotés de retour haptique (pas de mouvement physique du bouton, mais une vibration pour signifier son activation à l'utilisateur, comme sur les trackpads des MacBook Air et Pro, ou le bouton Home depuis l'iPhone 7). Les clichés montrent également un bloc photo dont les objectifs semblent légèrement moins proéminents que sur les iPhone 14 Pro actuels. Reste à voir si ces rendus seront avérés, et si l'usage d'un tel bouton de sourdine n'engagera pas la fonction trop facilement, par exemple dans la poche.Pour rappel, les bruits de couloirs évoquent également(peut-être les plus fines du marché , contrairement au design plat que l'on connaît depuis les iPhone 12. La Dynamic Island, élément différenciant les iPhone 14 Pro des modèles de base, serait quant à elle disponible sur toute la gamme des iPhone 15.