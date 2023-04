Des soucis avec l'App Store et les achats chez certains utilisateurs

Après les soucis côté serveurs pour l'App météo et Mail,(sur l'App Store, iTunes Store, le Mac App Store, Apple Books et les abonnements en achat intégré). Apple est au courant de cet incident et le liste sur la page officielle reflétant l'état des services de Cupertino . Les équipes d'Apple devraient rapidement faire le nécessaire pour que les services soient à nouveau accessibles.