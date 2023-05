Seul l'iPhone 15 Pro Max aurait un objectif périscope (jusqu'à 6x)

Un système exclusif au plus gros iPhone

indépendante

Quels avantages pour ce nouvel objectif ?

Dernier en date, le compte Twitterpenche aussi pour cette hypothèse.(un sous-traitant ?) et sans autre précision que cette exclusivité réservée à l'iPhone 15 Pro Max !Selon Ming-Chi Kuo, l'iPhone 15 Pro Max devrait être le seul iPhone à être doté d'un. Celui-ci proposerait un zoom optique allant jusqu'à 6x (contre jusqu'à 3x sur l' iPhone 14 Pro et l' iPhone 14 Pro Max ), une résolution de 12 mégapixels avec une ouverture ƒ/2.8 et une stabilisation par déplacement du capteur.Pour rappel, cette technologie permettrait d', de capturer des images à haute luminosité et haute résolution, tout en tenant compte des contraintes imposées par la taille des smartphones et en conservant ainsi un design compact.Cette technologie est déjà utilisée par d'autres fabricants Android comme Samsung, Google et Huawei, le Pixel 7 Pro et le Galaxy S23 Ultra offrant entre 5x et 10x zoom optique.. Apple aurait apparemment bien négocié avec Largan, l'analyste évoquant un prix de 4 dollars par objectif périscope, contre 4,50-5 dollars au prix du marché. Le sous-traitant aurait donc cédé pour être le fournisseur de l'iPhone mais à ce niveau de prix, il n’en retirerait aucun profit.