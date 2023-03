L'iPhone 15 Pro permettrait de personnaliser la sensibilité des boutons volume

On apprenait un peu plus tôt cette semaine qu'une nouvelle puce à très faible consommation d'énergie permettrait aux nouveaux boutons de volume, d'alimentation etde rester fonctionnels lorsque l'iPhone serait éteint, mais également que les ingénieurs de Cupertino seraient en train de tester plusieurs options pour le comportement de ces nouveaux boutons à retour haptique . S'appuyant sur la même source, il serait apparemment possible de modifier les paramètres de ces derniers dans l'appsous iOS 17. Les frileux seront contents car il sera possible de prendre en compte la découpe de l'étui de l'iPhone ou le port de gants.