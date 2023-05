Withings affiche le suivi d'activités sur l'écran verrouillé et la Dynamic Island des iPhone

Withings met à profit les Activités en direct d'iOS 16

Les activité de Withings au sein de la Dynamic Island

Withings Health Mate Withings Télécharger

La mise à jour numérotée 5.16.0 déployée récemment par Withings (la 5.16.1 contenant des correctifs et optimisations a été proposée aujourd'hui). Ainsi, si vous touchez le petit + en haut à droite de l'interface de l'application et que vous démarrez une activité, le suivi de cette dernière s'affichera sur l'écran verrouillé vous permettant de consulter les données comme la durée de l'exercice ou la distance parcourue sans devoir déverrouiller l'appareil.Si vous disposez d'un iPhone 14 Pro ou d'un i Phone 14 Pro Max une fois l'App fermée.Pour rappel, l'App Withings permet de suivre plus de 40 activités différentes uniquement avec l'iPhone, dont la marche, la course, le vélo, le tennis, la boxe, le golf, le handball, le ski, le yoga, le fitness et bien d'autres.Le programme nécessite 446,3 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadoS 15.0 minimum, ou sur un Mac doté d'une puce Apple Silicon sous macOS 12.0 minimum.