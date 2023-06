iOS 17 ajoute un nouveau bouton de recadrage (des photos !) sur l'iPhone

Comment recadrer à toute allure ?

Une interface légèrement améliorée

iOS 17 (gauche) versus iOS 16 (droite)

La rapidité semble être un des mots clés de la WWDC 2023.Pour cela, il suffit de zoomer sur une photo. En haut à droite, on trouve un nouveau bouton. En cliquant dessus pas de surprise, on accède au recadrage rapide, sans prise de tête. Puis on valide en cliquant sur le bouton OK en jaune.On notera que, plus ronde au niveau des boutons, avec des touches de couleur (orange pour valider, rouge pour revenir en arrière). Mais cela reste très subtil !En revanche, si on veut modifier davantage son cliché,. Pour rappel, le recadrage consiste à appuyer sur l'interface d'édition (en bas), à choisir l'outil de son choix et à ajuster le recadrage via des gestes de zoom par pincement ou en faisant glisser les coins de l'outil de recadrage.