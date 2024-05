Serait-ce un iPhone 15 (PRODUCT)RED ?

Un iPhone 15 (PRODUCT)RED ?

Apple et (RED) s’engagent dans la lutte contre le SIDA. En 17 ans, nous avons rassemblé plus de 250 millions de dollars pour financer les traitements vitaux des personnes vivant avec le VIH. Et avec votre soutien, nous ne relâchons pas nos efforts.

iPhone 14 RED

. Sur son site web, il est indiquéCupertino propose notamment des versions (PRODUCT)RED d'une gamme de produit : Apple Watch Series 9 iPhone 13 et iPhone SE , et accessoires, y compris la coque en silicone compatible MagSafe pour toutes les gammes d'iPhone 14 et d'iPhone 13.Mais en 2023, la firme n'a pas proposé d'iPhone rouge, une première depuis bien longtemps. Pour autant le site officiel de l'initiative vient de poster un message troublant sur X (ex-Twitter) avec la photo d'un iPhone revêtue de la belle robe écarlate !Vu la photo,, qui pourrait être présenté -au hasard- le 7 mai prochain...