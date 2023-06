iOS 17 permet de partager un AirTag avec 5 contacts

iOS 17 permet enfin le partage d AirTags

Voici comment partager un AirTag

Partager cet AirTag

. En effet, si vous avez placé un traqueur d'Apple sur un objet ou un animal (qui a dit dans le sac d'un enfant ?), seul le possesseur de l'AirTag pouvait le localiser. De plus, la personne qui côtoyait ces AirTags, tout en sachant où ils étaient placés, pouvait recevoir des alertes de suivi, ce qui ne sera plus le cas avec le partage. Avec iOS 17, Apple permet enfin de partager ses balises entre plusieurs utilisateurs.Pour partager un AirTag sous iOS 17, i. Le propriétaire pourra alors partager l'AirTag avec jusqu'à 5 personnes parmi ses contacts. Les personnes contactées pourront accepter pou refuser le partage, et le propriétaire pourra supprimer le partage quand il le souhaite au sein du menu listant les personnes associées à chaque AirTag.