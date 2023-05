Les AirTags désormais détectés par Android : les voleurs vont adorer !

perdus

Les AirTags désormais détectés par Android

L'hypocrisie d'Apple (Google en embuscade)

Perdu

Pourtant,, et l'on ne compte plus les témoignages de victimes heureuses, comme encore récemment avec des billets de banque retrouvés , pour arrêter des trafiquants de drogue , ou encore traquer des bagages dans les aéroports.Dans la prochaine mise à jour d'Android,, sans besoin d'une application tierce que personne ne connait Actuellement, seuls les malfrats équipés d'un iPhone sont réellement notifiés d'un suivi d'AirTag, avec un léger délais. Sinon, la balise va bipper au bout de quelques heures, mais-surtout lorsqu'il est caché au fond d'une valise ou de la structure d'une voiture.Comme nous l'avons vu récemment,Quelque part, la base est plus douée pour indiquer aux voleurs qu'ils sont traqués, que pour notifier aux passants qu'un objet a été perdu non loin de leur passage -un comble !Avec l'arrivée des notifications sous Android, nul doute que. Vraisemblablement, Apple et Google semblent pourtant déterminés à contenir l'utilisation des AirTags à un usage purement local, bien loin des réalités de ce monde. Avec ce partenariat,, tandis que Google se réjouit sans-doute discrètement d'affaiblir l'efficacité de ces traqueurs concurrents... tout en annonçant des partenariats avec Tile et ses petits copains !