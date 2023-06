L'App Photos reconnait les chats et les chiens sur iOS 17 et macOS Sonoma

L'App Photos reconnait les animaux de compagnie avec iOS 17

Personnes et animaux

Des options de tri

Personnes et animaux

Il ne s'agit pas de -nom de l'animal

Nommer cet animal

Avec iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma,. L'album dédié s'intitule d'ailleurs désormaiset dresse la liste des visages et gueules reconnues par l'algorithme de Cupertino. Il faudra disposer de nombreuses photos du même animal avant de le voir apparaître automatiquement dans l'album dédié. Ceci permettant de ne pas retrouver au sein de cette sélection automatique les quelques clichés d'un animal pris occasionnellement, par exemple en vacances.Il sera alors possible de consulter tous les clichés où l'animal a été reconnu et de trier l'ordre des portraits de l'albumen touchant l'icône représentant trois petits points en haut à droite de l'interface. Si un des clichés ne représente pas le bon animal,ici ma fidèle Simone. Si vous désirez au contraire ajouter une photo d'un animal qui n''est pas dans l'album automatique, il faudra également glisser le doigt de bas en haut sur le cliché, puis toucher l'icône ronde en bas à gauche du cliché avant de toucher l'optionet de renseigner le nom de la bête.