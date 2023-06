iOS 17 : l'iPhone pourra suivre vos mouvements à 360° avec un support motorisé

La caméra de l'iPhone prendra en charge les supports motorisés

De multiples usages

La prochaine version d'iOS comprend quelques fonctions qui viendront peaufiner l'expérience utilisateur, ainsi que de nouveaux outils pour les développeurs. Lors de la session Integrate with motorized iPhone stands using DockKit proposée aux développeurs lors de la WWDC 2023, les équipes de Cupertino ont présenté. Cette nouveautés pourra être mise à profit par les créateurs de contenu, les applications de visioconférence, les services de sécurité, ou encore pour suivre un animal de compagnie en la couplant à une autre nouvelle API nommée Animal Body Pose. Cette dernière s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage automatique afin de permettre de reconnaitre les différentes attitudes d'un animal.Cette fonctionnalité pourrait donc servir à suivre efficacement un animal laissé au domicile, mais pour cela il faudrait également dédié un (ancien ?) iPhone à cette tâche, ce qui semble plus coûteux que de s'offrir une caméra dédiée.et nous risquons de voir les supports motorisés se multiplier chez les accessoiristes.