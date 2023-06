Quelles sont les nouveautés d'iOS 17 bêta 2 sur l'iPhone ?

Un nouvel écran de mise à jour logicielle

avec davantage d'informations essentielles comme des détails sur l'adhésion à un programme bêta et la sauvegarde avant d'installer le logiciel bêta.Outre l'aide apportée par l'app Astuces qui propose un panneau dédié iOS 17 applications, Apple propose une nouvelle fonction de conseil qui fournit des détails sur les fonctionnalités disponibles. Dans l'application Messages, par exemple, il y a uneen parlant au lieu de taper avec Siri.Par exemple, si vous n'arrivez à envoyer, une suggestion va apparaître au bas de l'écran, vous invitant à rapprocher votre iPhone près d'un autre appareil, si vous ne voyez pas de personne à proximité.Toujours dans l'application Réglages de l'iPhone,(Check-in en VO). Les options sont maintenantet, plutôt queetLa première indiquera votre emplacement actuel et les détails sur la batterie et le signal réseau, tandis que la seconde inclura toutes les données limitées ainsi que le trajet parcouru, l'emplacement du dernier déverrouillage de l'iPhone et la localisation de l'Apple Watch quand elle a été retirée.Oublié lors de la première bêta, CarPlay bénéficieL'application Apple Music se dote de différentes tailles de widgets : de trois sur iOS 16, on passe à une huitaine.est plus stable et se dote d'un curseur pour en moduler la durée.(StandBy ou En Veille en français) récupère un bouton supplémentaire dans l'application Réglages.Dans Réglages > options de confidentialité, on trouve une nouvelle et mystérieuse option dite de