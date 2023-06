Facebook va donner des supers pouvoirs aux parents !

Des outils de sensibilisation

Campus des parents

Supervision parentale

Les initiatives pour éduquer et informer les utilisateurs sur le numérique sont concentrées autour des jeunes générations. Or, ils comprennent déjà les codes du digital. C'est pourquoi il faut se tourner vers les parents.

Quel programme à venir ?

. Au menu,et! En étendant et développant certaines fonctionnalités déjà présentes sur Instagram, l'objectif est doncles parents et adultes responsables aux outils de protection en ligne.Pour ce faire, le groupe s'est rapproché d'associations de protection de l'enfance en ligne (e-Enfance, Génération numérique), des fédérations de parents d'élèves ou encore la secrétaire d'État à l'Enfance, Charlotte Caubel., Journée nationale des Parents connectés, avec une campagne très présente impliquant la diffusion de vidéos didactiques., avec des webinaires mensuels et gratuits mis en place par l'association Génération numérique.En parallèle, Meta va, en étendant la supervision parentale à Messenger (déjà présente sur Instagram depuis plus d'un an). En revanche, l'offre de formation n'inclue par la manière de faire comprendre à son ado que ce n'est pas un simpleLes adultes responsables (juridiquement) pourront -via le Centre familial-(en soirée, la nuit ou pendant les cours, ce qui n'est pas sans rappeler la fonction temps d'écran d'Apple),Il serait également possible d'exclure ou limiter l'envoi de MP à des non abonnés.Une fois activé, il bloquera les notifications, le statut sera affiché hors-ligne et une réponse automatique sera envoyée à l’expéditeur d'un message indiquant que l'utilisateur n'est pas disponible.