Elon Musk et Mark Zuckerberg vont-ils vraiment se battre sur un ring ?

Une rixe sur Twitter qui finit sur un ring ?

Je suis sûr que la Terre a trop hâte d'être exclusivement à la merci de Zuck sans autre option

thumb

dans une cage

Quand tu veux

Si c'est pour de vrai, je le ferai !

Je ne m'entraîne presque jamais, sauf pour soulever mes enfants et les lancer en l’air

Quelle serait l'issue d'un vrai combat ?

Guerrilla Jiu Jitsu

extrêmement violent

Qui verrait bien Elon et Mark sur le ring ?

(forcément). Comme à son habitude,qui travaille sur une plateforme concurrente de Twitter.avec un subtil jeu de mot avec(le pouce, mais aussi le fameux like) pour montrer une certaine main mise de Facebook (ironique quand on voit ce qu'est devenu Twitter).Dans la foulée, ce même Elon Musk -qui est bien connu pour ses mouvements d'humeurs et ses réactions fantasques- se dit, faisant référence au ring du MMAMais il semblerait que le boss de Facebook ait aussi son petit caractère, lui relevant le challenge dans une story sur Instagram (non vous ne rêvez pas...).🍿 Et l'histoire ne finit pas là, car cette intention d'en finir a été confirmée par un porte-parole de Meta à nos confrères américains deForcément, ce genre d'histoire part rapidement en live et Monsieur Musk en rajoute (sur Twitter) proposant comme lieu du combat l'octogone de Las Vegas.précise-t-il avant de repartir en mode taquinMais en réalité, les deux hommes peuvent-ils vraiment se battre ? En effet ce ne sont pas des enfants de chœur. D'un côté,De l'autre,(on se souvient qu'il est né à Pretoria, raison pour laquelle il ne pourra jamais se présenter à la Présidence des Etats-Unis quand bien même il en aurait envie !