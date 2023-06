L'App Campfire de Niantic va-t-elle rassembler les joueurs de Pokémon GO ?

Campfire : une App sociale par Niantic

Une mission : récupérer les joueurs sur Discord

Tous les efforts de Niantic ne se sont pas soldés par un succès aussi important que celui de Pokémon Go (malgré de nombreuses tentatives de recyclage avec différentes licences), et le studio a dû se défaire de 8% de ses employés (soit environ 80 postes) pour faire face aux difficultés économiques tout en annulant quatre projets s'appuyant également sur la réalité augmentée. MaisNiantic lance ainsi officiellement Campfire dans le monde entier (l'App était disponible sur les boutiques d'Apple et de Google, mais limitée), une application/réseau social permettant aux joueurs de Pokémon Go (mais pas uniquement) de se retrouver, de rejoindre des communautés, de coordonner des événements, de rencontrer de nouveaux joueurs, d'avoir une vue élargie des Pokémons disponibles sur une carte, d'envoyer des notifications aux joueurs locaux, et de mettre en place des raids.pour se réunir et s'adonner à la chasse de créatures aux noms étranges pour les non-initiés.. Le programme nécessite 37,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS ou iPadOS 13.0 minimum et ne comprend pas d'achats intégrés.