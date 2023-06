Attendre l'iPhone 15 ou acheter un iPhone 14 ?

Attendre le prochain modèle ou acheter tout de suite ?

bradés

Points à prendre en compte selon nous si vous êtes dans cette situation

L'importance des nouveautés à venir

Le tarif day 1 vs les promotions

L'urgence du renouvellement

Payer le juste prix vs l'effet de nouveauté

wahou t'as le dernier iPhone

Faites votre choix

Retrouvez les tests des iPhone 14 et 14 Pro en video

: Acheter tout de suite un modèle actuel et éventuellement en promotion, ou attendre la sortie de la prochaine génération qu'il faudra alors payer au prix fort.Dans le cas de l'iPhone,. Avec des baisses de prix de l’ordre de 20%. A titre de comparaison, l’iPhone 14 128go vendu par Amazon est moins cher que l’iPhone 12 128go vendu par Apple sur sa boutique officielle !Il y a 4 points à prendre en compte selon nous pour faire le juste choix :A moins de vouloir acheter un modèle Pro Max/Ultra,. En effet, Apple semble avoir choisi de réserver une grande partie des nouveautés aux modèles Pro, dont les nouvelles générations de puce AXX.(d'ailleurs Apple conserve les générations précédentes au catalogue), surtout à ce tarif. Bien entendu, les iPhone de base recevront les améliorations apportées aux modèles Pro au fur et à mesure, comme la Dynamic Island ou encore l'écran toujours allumé, mais la firme n'est pas pressée sur ce point, etet, surtout, cela ne change pas la vie au quotidien.A l'évidence le tarif entre en jeu au moment de faire son choix, et selon toute vraisemblance,sans prendre en compte les soldes qui s'intensifient actuellement. Acheter le dernier iPhone le jour de la sortie a un coût certain, à vous de savoir si cela en vaut la chandelle.D'un point de vue purement pratique, il faut toujours se poser la question de savoir(ou très rapidement),. Si vous avez un besoin urgent, par exemple pour le travail, il vaudra évidemment mieux vous tourner vers le modèle le plus performant que vous pouvez vous offrir, et en profiter dès maintenant sans regrets.Enfin, chaque année à la rentrée, l'effet de nouveauté marche à plein, le fameux effets, mais ce dernier ne fonctionne vraiment que pendant quelques semaines, ne touche que quelques personnes, et s'évanouit finalement aussi vite qu'il est arrivé. Cela dépendra donc également de la personnalité de l'utilisateur.Répondre à cette simple question honnêtement (quel que soit le choix) suffit souvent à justifier un achat, ou au contraire l'attente.(si tant est qu'un smartphone puisse en être un). L'argent économisé pouvant être utilisé pour un autre petit plaisir, comme un des nombreux appareils ou accessoires de l'écosystème Apple, ou conservé pour le prochain changement de smartphone.Avec tous ces éléments, à vous de faire votre choix. Vous trouverez ci-dessous le rappel des prix de l'iPhone 14 bradés par Amazon :