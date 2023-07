L'écran de mon iPhone ne s'allume plus : comment transférer/récupérer son eSIM ?

eSIM : comment récupérer son numéro ?

- Supprimer le profil eSIM sur l'ancien appareil

- Réceptionner un SMS de validation sur l'ancien appareil

Solution 1 : repasser sur une SIM classique

Solution 2 : l'astuce du HDMI

Vous avez d'autres astuces à proposer ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire !

Cette mésaventure m'est arrivée récemment, sur mon iPhone 14 Pro Max que j'utilise tous les jours... autant vous dire que dès le réveil, on sait que la journée sera compliquée. MaisSi nous avions déjà vu les possibilités pour déverrouiller l'appareil et faire une sauvegarde , le second souci quand l'iPhone refuse de s'allumer : plus de ligne de téléphone ni de SMS !, réceptionner des appels professionnels urgents, double-authentification, appels d'urgence... Les conséquences directes peut-être parfois catastrophiques, notamment lorsqu'on est à l'étranger.sans devoir cumuler les cartes physiques mais aussi d'acher un forfait très facilement, depuis un site web par exemple, notamment quand vous vous rendez à l'étranger.En revanche, contrairement à la SIM physique qu'il suffit de transférer d'un appareil à l'autre,. Si votre iPhone est HS, et que vous souhaitez récupérer rapidement la ligne, il faut déjà un second appareil.Chez les plupart des opérateurs, il est possible de. Un nouveau QRCode est généré et il suffit de le scanner avec un autre appareil.Mais attention, dans la majorité des cas, il faut, qui n'est donc pas toujours en état de le faire -comme dans notre cas de figure, comme :La solution la plus simple consiste à. Pas besoin de l'ancien téléphone pour cela, la carte sera immédiatement activable sur le nouvel appareil.Chez certains opérateurs, il est même possible devia des bornes, c'est le cas par exemple chez Orange. La carte est activée immédiatement et vous récupérez ainsi votre ligne rapidement. Chez d'autres, comme SFR, l'opération est facturée 10€.En revanche,Donc avant de partir en vacances à l'autre bout du monde, peut-être est-il plus sage de repasser sur une SIM physiquePar défaut, l'iPhone n'a pas d'écran externe, mais vous pouvezvendu par Apple à prix d'or :Mais cette solution ne fonctionnera pas facilement. Pour cela, je vous invite à revoir cet article pour contourner le problème.