Qu'attendre de l'iPhone SE 4 ? (USB-C, 5G, Face ID, date de sortie ?)

Quelles nouveautés pour l'iPhone SE 4 ?

Quelle date de sortie pour l'iPhone SE 4 ?

reconsidérer le positionnement du produit et le retour sur investissement

la firme à surmonter les défis de la récession économique mondiale

Avec un iPhone SE de 3e génération sorti en 2022, il est peut probable de voir arriver une 4e génération avant le printemps prochain, voire celui d'après. Pour autant, comme tout produit d'Apple,Ainsi, selon les dernières rumeurs publiques,, qui(conditionnel) équiper les iPhone 15 Pro et qui est inspiré de celui de l'Apple Watch Ultra.Côté design, d'après le leaker, il serait très. Cela permettrait ainsi de recycler certains composants et limiter les coûts de production. Notons que le premier à avoir suggérer ce changement n'est autre que Ming-Chi Kuo.L'appareil sera logiquement doté d'un port(vu la date de sortie, les nouvelles normes européennes seront entrées en vigueur). Lâchant son bouton et Touch ID, il aurait également. En avril dernier , il était question également d'unmaison, mais -vu l'état d'avancement- il est vraisemblable qu'il soit équipé d'un Qualcomm.. Certains misent sur un simple report à 2025, d'autres plus pessimistes ont même évoqué la fin pure et simple du plus petit et moins cher des iPhone . Avouez que cela serait bien dommage pour de très nombreux utilisateurs -notamment les plus jeunes, ceux désirant juste un iPhone ou ceux rebutés par la taille de plus en plus grande des nouveaux modèles.Pour l'analyste Dae-Jeong Yoon, le lancement de l'iPhone SE4 OLED aurait donc été. En cela, il rejoignait les analystes de Barclays -Blayne Curtis et Tom O'Malley- qui estimaient peu probable qu'Apple lance un iPhone SE 4 en 2024 et Ming-Chi Kuo qui, lui, parlait de 2025.Pour expliquer ce décalage, les analystes s'appuient sur les coûts pour fabriquer ce nouvel iPhone.Dans ces conditions, Cupertino pourrait égalementpour l'iPhone SE 4. Mais il est certain que la réduction de certains coûts de développement aiderait