Les premiers Mac M3 dès octobre ?

Dans sa dernière newsletter, le journaliste de Bloomberg est inspiré :! Il ne précise pas s’il y aura un événement spécial, ou simplement un communiqué de presse.Il est possible que celui-ci ne soit. Celle-ci est traditionnellement réservée au nouvel iPhone 15 , qui devrait s’afficher en compagnie de l’Apple Watch Series 9 et la nouvelle Apple Watch Ultra.En tout état de cause, il semblerait que les premiers Mac concernés seraientCôté specs, la M3 aura un nombre de cœurs similaire à celui de la M2, mais avec des performances et une efficacité améliorées grâce à un. La rapidité de la passation entre le M2 -avec des produits comme le M2 Ultra Mac Studio et le MacBook Air 15 qui n'ont fait leurs débuts que le mois dernier- pourrait étonner certains.Mais il faut tenir compte du retard pris au niveau de la production des produits avec une puce M2 qui auraient dû être commercialisés fin décembre. Aussi, d’autant qu’il ne s’agit que des versions de base, ni des Pro, Max ou Ultra.Les nouveaux iPad Pro OLED seraient prévus pour 2024. Mais(le modèle actuel est toujours équipé d’une puce M1). Dans la même, Mark Gurman a affirmé à nouveau qu'un iMac de 30 pouces serait dans les tuyaux et pourrait faire ses débuts dès 2024.