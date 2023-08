Apple ne sortirait pas de coques en cuir pour l'iPhone 15

Plus de coques en cuir ?

Et pourquoi pas du cuir végétal

au tannage et à la finition uniques

Lapropose des étuis transparents (hors de prix mais ne jaunissent pas trop), en silicone coloré (de moins en moins résistants pour les utiliser au quotidien) et en cuir (qui proposent cette jolie patine avec le temps).Mais apparemment, la firme pourrait ne pas sortir cette variation en cuir animal en 2023. C'est en effet ce que vient de, dont les prédictions sont souvent fiables. Une information que semble partager. Pour autant, un autre leaker très présent également -- ne semble pas de cet avis et lui répond aussitôt.Pour rappel, Cupertino a sorti pour la première fois ses coques en cuir en 2013 aux côtés de l'iPhone 5S. Depuis, elle actualise tous les ans son modèle au regard des mensurations et des découpes nécessaires à chaque édition, avec des améliorations de conception mineures, telles que l'ajout de boutons en aluminium et de MagSafe. En effet, plutôt que d'abandonner son étui haut de gamme (et renoncer aux revenus correspondants), Apple pourrait remplacer le cuir animal, par un autre matériau premium et végétalien.(ce qui devrait plaire à Lisa Jackson), celui-ci aurait le mérite de correspondre à certains idéaux de Steve Jobs, connu pour son végétarisme.