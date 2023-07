iPhone 15 Pro : une première photo des bords affinés de l'écran ?

iPhone 15 Pro : un record de finesse pour les bords de l'écran ?

prédictions avérées

Un premier cliché des écrans des iPhone 15

Parmi les nombreuses rumeurs évoquées quant aux nouveautés des iPhone 15 , le fait que les versions Pro pourraient disposer des bordures le plus fines de la production est revenu plusieurs fois sur le tapis. Le leaker Ice Universe, déjà à l'origine de ce bruit de couloir et ayant un bon taux deCe premier cliché, qui reste à prendre avec votre plus belle paire de pincettes, montre une Dynamic Island qui serait bien étendue à toute la gamme (uniquement sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max actuellement) ainsi que. Il faut certes avoir de bons yeux, et cela ne devrait pas être un point qui fait pencher la balance pour un modèle ou un autre pour de nombreux utilisateurs, mais la différence est là.