Un port USB-C bridé sur tous les iPhone 15 ?

Des câbles tressés de couleur assortie à l'iPhone

Mais quelle vitesse ?

retirmer chip

Depuis quelques jours, les discussions tournent autour. Apparemment,, plus solides que ceux qu'on trouve jusqu'à présent avec les iPhone.Comme les HomePod mini, ces derniers pourraient être de. Au vu des quelques photos en perdition sur X, on trouverait: noir, jaune, rose/rouge/orange, bleu et mauve. Ces dernières ouvrent d'ailleurs la porte à d'autres spéculations concernant les robes de l'iPhone en 2023.Apparemment, Apple aurait également décidé de faire preuve d'un peu de générosité sur leur longueur.Mais une autre rumeur évoquait une. Ainsi, si le port serait physiquement le même, Cupertino ne proposerait que la norme USB 2.0 sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, limitée à un débit de 480 Mbits/s.Enfin, dernièrement, le siteestimaitPour cela, il s'appuyait sur des photos supposées du module USB-C de l'iPhone 15, montrant chacune une pièce différente pour l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus et l'iPhone Pro Max.Mais dernier rebondissement du matin !. Dans ces conditions, les iPhone 15 ne proposeraient pas une transmission de données plus rapide malgré l'intégration de l'USB-C.