Le fondateur de Foxconn (iPhone) se présente à la Présidentielle de Taïwan !

Taïwan, et l'enjeu des puces

Je promets d'apporter la paix dans le détroit de Taïwan pour les cinquante prochaines années et d'instaurer les plus profonds fondements de confiance mutuelle entre les deux parties

ne laisserait jamais Taïwan devenir la prochaine Ukraine

Une délocalisation en dehors de la Chine

Dans cette logique, il vient d’annoncer qu’il se portait. Pour cela, étant indépendant, il lui faudra au préalable recueillir. Précisons que ce scrutin se déroulera en janvier 2024 et que le mandat est d’une durée de quatre ans. Pour le moment, le vice-président Lai Ching-te, membre du Parti démocratique progressiste de Mme Tsai Ing-wen, est actuellement le favori.La mission serait d’envergure au vu du, les relations avec la Chine étant de plus de plus tendues. Cette dernière considère en effet Taïwan comme une de ses provinces qu’elle compte bien récupérer, si besoin en utilisant la force. Depuis 2016, avec l’arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen la situation est bien loin de s’arranger. Le pays abrite notamment les principaux site de production de puces, dont ceux de TSCM, et certains craignent déjà des scénarios catastrophes en cas de main mise de la Chine sur le segment des microprocesseurs.Dans la conférence de presse de ce matin, l’homme d’affaires et milliardaire a précisé :. Avant de rajouter qu’ilCes dernières années, soutenu par Apple, le Taïwanais poursuit la délocalisation de sa production en Inde et au Vietnam.Le partenaire privilégié d'Apple en charge de l'assemblage de l'iPhone vient en effetdans les deux pays avec pour objectif de les transformer en installations à plus grande échelle.