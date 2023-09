iPhone 15 : capteurs photo, prix, stockage (les dernières rumeurs)

Prix, Stockage et RAM

Le point sur les capteurs photo

Attendre l'iPhone 15 ou acheter un iPhone 14 maintenant ?

A quatre jours de, certains se demandent comment faire passer le prix de l'iPhone en comptabilité...Ainsi le prix d’un iPhone 15 Pro oscillerait entre 1 099 et 1 199 dollars, et entre 1 199 et 1 299 dollars pour l'iPhone 15 Pro Max. Celui d'un iPhone 15 commencerait à 999 dollars.Par conséquent, le montant en euros risque d'être très largement supérieur, entre l'inflation, la conversion dollars-euros et les différentes taxes...Enfin, la société taïwanaise n'en démord pas :, contre 6 Go pour les modèles d'iPhone 14 Pro. Les modèles non Pro bénéficieront de 6 Go de RAM. En revanche, il n'y aurait pas de changement pour le stockage de base, qui commencerait à 128Go pour les modèles Pro. De même, il ne serait pas encore question d'avoir une option à 2To.. Dans le détail, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus recevraient un objectif de 48 mégapixels à ƒ/1.6 -qui serait une évolution de celui de l’iPhone 14 Pro mais avec une meilleure qualité d’image- et un(le même que l'iPhone 14 pour le coup).Les modèles Pro pourraient avoir un, alors que des rumeurs récentes évoquaient plutôt le capteur Sony IMX-903. Ils pourraient bénéficier d’un capteur téléobjectif avec un 12,7 mégapixels, ouverture ƒ/2,8 et de l’ultra grand-angle avec un 13,4 mégapixels, ouverture ƒ/2,2.. L’Ultra grand-angle serait identique à celui du 15 Pro (soit un 13,4 mégapixels, ouverture ƒ/2,2). Cette technologie permettrait d'optimiser le zoom optique, de capturer des images à haute luminosité et haute résolution, tout en tenant compte des contraintes imposées par la taille des smartphones et en conservant ainsi un design compact.. Outre la volonté de proposer un gros modèle avec davantage de fonctions, ce serait donc surtout la taille -le manque de place- qui a joué. Ce qui se traduirait par un épaississement du bloc mais aussi une conception totalement différente de la disposition des éléments internes.Si vous n'êtesou si votre budget est plutôt restreint cette année, il est possible de, et ce, depuis plusieurs semaines. Retrouvez toutes les infos ici :