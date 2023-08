AppyCare, une application pour gérer la prise et le stock de médicaments

Programmation de rappels et gestion de stock

Une application créée sur mesure

Nous oubliions souvent de prendre nos médicaments et nous savions que nous n'étions pas les seuls à faire face à ce problème

Créée en collaboration avec des professionnels de santé et bêta-testée depuis quelques temps,Certes on retrouve la programmation de rappels personnalisés de ses médicaments, pour ne pas oublier ou pour n'avoir qu'une seule prise quand ses traitements le permettent.Elle dispose d'une interface sobre et claire, avec un tableau de bord pour les rappels. Un second écran (via le menu en bas) propose d'autres fonctions très pratiques, comme le suivi de la quantité de médicaments restante.. L'accès aux nomenclature est également possible en cas de besoin. Notons également la possibilité d'enregistrer ses ordonnances.Cet outil va récupérer les infos du médicament en quelques seconds -y compris la date de péremption- vous laissant tout de même à modifier le contenant et la forme.Autant d'actions qui ne sont pas proposées par la fonction Traitement , disponible depuis iOS 16 sur l'iPhone ! Pour rappel, cette dernière se contente d'envoyer un simple rappel personnalisé sur son smartphone., précisent Baptiste et Emma, à l'origine du projet.Notons que les informations de l'application proviennent de la base de données officielle des médicaments mise en place par l'état français. Ce qui permet de garantir un certain niveau de fiabilité., afin de permettre aux personnes non-voyantes de pouvoir gérer leurs médicaments en toute autonomie depuis l'application.