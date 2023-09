Les ventes de smartphones en baisse pour 2023 ! L'iPhone 15 sera-t-il l'exception ?

Une année 2023 en berne

iOS comme un enfant terrible du secteur

à une époque où l'ensemble du marché est en difficulté, cela en dit long de voir une fois de plus Apple aller dans la direction opposée

Un iPhone un peu gris !

Attendre l'iPhone 15 ou acheter un iPhone 14 maintenant ?

C’est d’ailleurs ce que vient de faire IDC qui publie son, estimant les expéditions mondiales de smartphones pour 2023. Selon cette étude,Ainsi, les expéditions mondiales de smartphones devraientd'une année sur l'autre en 2023 pour atteindre 1,15 milliard d'unités. Ce chiffre s'est aggravé par rapport à une précédente estimation (qui donnait une baisse de 3,2%). Il a été affiné avec, comme des perspectives économiques plus faibles et une inflation continue. En outre, le contexte étant à la restriction, les utilisateurs auraient également tendance à conserver leur smartphone plus longtemps qu’auparavant -allongeant le cycle de renouvellement.Toutefois,. Globalement, iOS continue de rester plus résistant aux divers défis actuels, contrairement à Android, qui devrait diminuer de 6,0 % cette année.Le cabinet ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à l'égard de Cupertino, indiquant qu’Rappelons qu'aux derniers résultats d'Apple, Tim Cook et Lucas Maestri avaient cependant prédit unePour autant, si la machine Apple s'est ralentie au dernier trimestre -non pas faute de ventes mais faute de produits à vendre- l'iPhone reste une source de revenus sûre qui a rapporté 39,669 milliards de dollars, contre 40,665 milliards l'an passé (une baisse de -2,45 %).Cet avis semble partagé par IDC.avec une forte baisse attendue du côté de la Chine (-3,6 %), de l'Asie/Pacifique, à l'exclusion du Japon et de la Chine (-4,4 %) et d'Amérique latine (-6,2 %). Dans le même temps, les États-Unis et l'Europe occidentale devraient également afficher une diminution avec respectivement -3,8 % et -6,1 %.Malgré les prévisions plus faibles pour 2023,d'une année sur l'autre suivie d'une croissance à un seul chiffre bas jusqu'au reste de la prévision, ce qui se traduit par un taux de croissance annuel composé sur cinq ans de 1,7 %.Si vous n'êtesou si votre budget est plutôt restreint cette année, il est possible de, et ce, depuis plusieurs semaines. Retrouvez toutes les infos ici :