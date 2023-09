Elle vole un iPhone en coupant le câble avec ses dents !

Une voleuse qui a les dents longues (et solides)

Qiu

L'iPhone, fé beaufoup trop fèr

Un iPhone plus cher qu'une séance de dentiste

Les caméras de sécurité d'un revendeur Apple dans la province de Fujian en Chine ont filmé un moment pour le moins étrange. Une jeune femme surnomméesemble s'intéresser à un iPhone 14 Plus Dotée d'une mâchoire à la puissance certaine et d'une dentition à toute épreuve (tout du moins avant le méfait), la voleuse aux dents longues a pu venir à bout du dispositif anti-vol avant de repartir avec l'iPhone convoité.Arrêtée par la police devant son domicile quelque 30 minutes après son départ de la boutique grâce aux caméras de sécurité,(7 000 yuans, soit environ 892 euros) et finalement préféré tenter le tout pour le tout en faisant confiance à la robustesse de ses quenottes.Le South China Mornign Post qui a relaté l'affaire, indique que, mais que l'équipe du magasin n'a rien remarqué d'anormal dans un premier temps, avant de tomber sur le câble mâchouillé et de sonner l'alerte.