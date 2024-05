Une keynote de 35 minutes pour lancer les nouveaux iPad !

35 minutes !

Apparemment Cupertino serait prête à rendre l'iPad aussi capable et compétent qu'un Mac portable, qui devrait satisfaire les utilisateurs en manque d'un Mac Tactile. Certes Steve Jobs a toujours banni ce concept, mais l'idée a fait son chemin depuis et la demande est bien réelle ! L'iPad sera-t-il une alternative viable au Mac portable et un remplaçant valable à long terme avec un form factor différent, plus proche des Surface (davantage de ports, un OS mieux pensé, une meilleure autonomie...) ? Ou bien faudra-t-il se contenter d'une énième version ne garantissant pas tous les usages ?

Un grand iPad Air

L'ipad Pro, la star

De nouveaux accessoires !

Pencil us in for May 7

Après plus de 540 jours sans nouvel iPad, il ne resteMais pour, Il faudra se livrer à un petit exercice de course.En effet, d'après Mark Gurman, Cupertino a prévu -certes- un Apple Event pré-enregistré qui sera diffusé demain à 16h, mais ce dernier sera mené tambour battant.Outre les nouvelles tablettes,avoir de grands projets à annoncer concernant l'Intelligence Artificielle.. A priori, Apple travaillerait sur deux nouvelles versions portant les noms de code J507 et J537., avec une dalle de 12,9 pouces (soit 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm).L'iPad Air 6 devrait bénéficier d’une, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Côté design, il n’y aurait pas de grandes nouveautés hormis, ce qui semble être corroborés par ces fichiers CAD publié récemment par le siteLes rendus montrent une apparence globale très similaire à l'iPad Air de quatrième et de cinquième génération, ils sont toutefois plus grands en raison de l’augmentation de la taille de l’écran. La différence la plus importante estLes nouveaux iPad Pro sont pressentis comme une machine de guerre, avec une puce M4 et les meilleurs écrans OLED du monde (rien que ça). D'après Mark Gurman, la tablette sauterait une génération de puce Mx, et ce, afin de-celles annoncées par Tim Cook lors des derniers résultats et teasées par Greg Joswiak à l’annonce de la keynote.. Cette technologie lui conférerait une luminosité accrue, un rapport de contraste plus élevé, une plus grande précision des couleurs et enfin une baisse de la consommation par rapport aux modèles LCD.En effet, l'écran OLED -qui possède moins de couches que l'écran LCD- sera donc naturellement moins épais.L'un des changements communs à l'iPad Air et l'iPad Pro devrait être, ce qui est plus logique pour les appels. De même, il serait aussi questionEn revanche, le déplacement de la caméra pourrait avoir une autre conséquence.Par conséquent, on ne sait pas trop si cette fonctionnalité pourrait rester ainsi ou pas.En effet, ces nouveautés devraient se faire ressentir au niveau de la facture finale, ne serait-ce que pour prendre en charge le coût de l'OLED.Parmi les autres rumeurs, on note aussi une, avec un trackpad plus grand et un boîtier supérieur en aluminium. Ce dernier permettrait encore plus de transformer l'iPad Pro en un Mac tactile à part entière, mais pour cela,Après plus de cinq ans sans mise à jour,. Il faut dire qu'on ne peut pas vraiment parler de 3e génération avecD'ailleurs avec l'annonce du spécial event du 7 mai, Tim Cook n'a pas fait de mystère en postant sur X (ex-Twitter)