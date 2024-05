Qu’attendre de l’iPhone 17 ? (pliable, slim, incassable…)

Le point sur les premières rumeurs !

iPhone 17 Slim

Et le pliable ?

le grand devin

explore un hybride MacBook/iPad pliable à double écran

D'après Jeff Pu (de Haitong International Securities), les modèles de 2025 devraient bénéficier d'un design rafraîchi, avec des améliorations notables au niveau de l'appareil photo avant ou encore une Dynamic Island plus petite. Au jeu des chaises musicales,. Celui-ci seraitplus mince, sans que l'on sache exactement comment.En termes de performances et de spécifications, l'analyste précise que. Actuellement, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus disposent de 6 Go de RAM, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max de 8 Go de RAM. Cette année, Apple devrait proposer 8 Go sur toute la gamme, avant une nouvelle différenciation l'an prochain.Sur ce point, Jeff Pu rejoind Ming-Chi Kuo : il s'agirait d'une mise à niveau notable par rapport aux caméras frontales actuelles de 12 mégapixels utilisées par Apple.Enfin,. La rumeur veut qu’elle s’éloigne de l’iPhone 17 pour voguer vers l’iPhone 18 Pro et d'iPhone 18 Pro Max de 2026, d’après Ross Young de Display Supply Consultants.. Ce dernier aurait un nouveau traitement anti-reflets, plus résistants aux rayures.Selon des sources provenant des chaînes d'approvisionnement, Apple pourrait disposer d'un nouveau verre en 2025, probablement fabriqué par. Celui-ci équipe déjà les iPhone actuels avec le, offrant une surface encore plus résistante aux micro-rayures, et un traitement anti-reflet plus performant.Toujours d’après Jeff Pu, Apple commencerait la production de masse d'un appareil pliable de 20,3 pouces à la fin de 2025 (un iPad donc), suivi d'un iPhone pliable à la fin de 2026.Précédemment,a avancé que Cupertino travaillait sur un MacBook pliable de 20,3 pouces, visant une sortie en 2027.a également évoqué un appareil hybride pliable de 20 pouces, prêt pour une version 2026 ou 2027. Enfin,a également déclaré qu'Apple