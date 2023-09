A quoi pourrait ressembler le bouton Action de l’iPhone 15 Pro ? [vidéo]

Tiens un bouton "Action"

Action

Quelles seraient les fonctions possibles du nouveau bouton "Action" ?

Accessibilité : elle permettrait d'accéder à diverses fonctionnalités d'accessibilité, telles que VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, et plus encore.

- Raccourcis : comme sur l'Apple Watch Ultra, on pourrait lancer un raccourci créé ou téléchargé à partir de l'application Raccourcis, comme l'envoi d'un message, la lecture d'une liste de lecture ou le contrôle de certains appareils domotiques.

- Mode silence : une fonction semblable à l'actuel qui permettrait de switcher en fonction des options retenues dans l'app Paramètres de l'

- Appareil photo : pour ouvrir l'application Appareil photo et/ou de prendre une photo ou une vidéo en appuyant sur le bouton Action, de manière plus ou moins prolongée.

- Lampe de poche : pour allumer ou éteindre la lampe de poche à l'arrière de l'appareil.

- Mise au point : activer ou désactiver un mode de mise au point.

- Loupe : activer l'application Loupe.

- Traduire : ouvrir l'application Traduire de l'iPhone.

- Mémos vocaux : démarrer ou arrêter l'enregistrement d'un contenu avec l'application Mémos vocaux. : elle permettrait d'accéder à diverses fonctionnalités d'accessibilité, telles que VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, et plus encore.: comme sur l'Apple Watch Ultra, on pourrait lancer un raccourci créé ou téléchargé à partir de l'application Raccourcis, comme l'envoi d'un message, la lecture d'une liste de lecture ou le contrôle de certains appareils domotiques.: une fonction semblable à l'actuel qui permettrait de switcher en fonction des options retenues dans l'app Paramètres de l' iPhone : pour ouvrir l'application Appareil photo et/ou de prendre une photo ou une vidéo en appuyant sur le bouton Action, de manière plus ou moins prolongée.: pour allumer ou éteindre la lampe de poche à l'arrière de l'appareil.: activer ou désactiver un mode de mise au point.: activer l'application Loupe.: ouvrir l'application Traduire de l'iPhone.: démarrer ou arrêter l'enregistrement d'un contenu avec l'application Mémos vocaux.

Le leaker Sonny Dickson -qui s'est fait un peu plus discret cette année- vient de poster une. On peut voir comment l'ancien commutateur a été remplacé par un bouton Action.Selon les dernières rumeurs,personnalisable, tout comme celui de l' Apple Watch Ultra . Mais il pourrait être doté de davantage de fonctions si l'on en croit l'utilisateur, très prolixe ces derniers mois.Mais il pourrait servir à prendre des photos, la sensibilité à la pression permettrait plusieurs actions possibles en fonction de l'appui ; prendre une photo ou enregistrer/arrêter une vidéo.. Plusieurs autres sources ont en effet indiqué qu'Apple aurait rencontré quelques problèmes techniques avec ces nouveaux boutons tactiles sur les modèles d' iPhone 15 Pro et envisagerait d'utiliser leur version mécanique pour cette année encore.Dans le code d'iOS 17 beta 4,