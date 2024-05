Strava écoute ses utilisateurs ! Quelles sont les nouveautés à venir ?

Strava va enfin adopter le mode sombre

De l'IA et des Heatmaps

Strava : course, vélo, rando Strava, Inc. Télécharger

Cela peut paraître trivial, mais le mode sombre apprécié par de nombreux utilisateurs, n'est toujours pas disponible sur toutes les Apps. Il est ainsi aux abonnés absents sur Strava, et, indiquant que l'écran trop lumineux peut-être gênant lorsque l'on lance Strava après plusieurs programmes prenant en charge le mode sombre.Que les amateurs de ce mode se rassurent,, avec une activation manuelle ou la possibilité de suivre automatiquement le réglage du smartphone, le tout disponible pour tous les utilisateurs et non uniquement pour ceux qui payent un abonnement.Autres nouveautés à venir,, la fonction AI-enabled Leaderboard Integrity. permettant de traquer les fausses performances et les tricheurs (comme par exemple un trajet effectué avec un vélo électrique qui a été enregistré comme ayant été fait sur un vélo traditionnel), des heatmaps (l'interface affiche les trajets les plus fréquentés en soirée afin d'essayer d'améliorer la sécurité et de rassurer les utilisateurs et utilisatrices ne souhaitant pas se retrouver seuls dans la pampa une fois la nuit tombée),. L'éditeur ne précise pas encore le tarif de la formule famille, ni la date de déploiement de cette mise à jour.Le programme nécessite 254,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPod touch sous iOS 15.0 minimum, ou une Apple Watch sous watchOS 8.0 minimum. Le service nécessite un abonnement disponible via un achat intégré à 9,99 euros par mois ou 59,99 euros par an.