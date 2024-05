Non, Apple ne va pas supprimer l'émoji clown de l'iPhone !

Le clown est sain et sauf !

des raisons de connotation d'extrême droite

En effet, une image modifiée semble avoir été partagée aux alentours de 15 heures, le 15 mai sur patriots.win (un forum en faveur de Donald Trump), avant d'être basculé sur le compte X DC_Draino puis supprimé.comme le révolver (qui incitait trop à la violence) qui s'est transformé en! Mais concernant le clown, l'émoji ne bénéficie pas vraiment d'une réputation négative, et est plutôt utilisé pour manifester plaisanterie, rire ou ironie... Et encore moins politique !. Il existe un sous-groupe chargé de la maintenance des emoji, y compris leur ajout, leurs modifications et leur suppression. Ce dernier cas reste tout de même une exception !