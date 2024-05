Un iPhone 16 toujours plus grand !

Un écran plus grand

Border Reduction Structure

La production dans les starting blocks !

Les rumeurs l'évoquent depuis plusieurs semaines : physiquement,! L'écran des modèles Pro gagneraitpar rapport aux tailles actuelles de 6,1 et 6,7 pouces -ce qui avait déjà été avancé par Ming-Chi Kuo, Ross Young ou encore Sonny Dickson.Ainsi l'iPhone 16 Pro passerait à 6,3 pouces et un iPhone 16 Pro Max à 6,9 pouces. En revanche, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus devraient rester à 6,1 et 6,7 pouces comme leurs prédécesseurs.Dans ce nouveau leak publié sur X (ex-Twitter), on peut voir. Globalement, le premier parait légèrement plus grand que le second.. Parmi les autres rumeurs, Apple pourrait utiliser la technologiepour les modèles Pro, ce qui devrait donner un cadre plus mince et ainsi laisser un peu plus de place pour la dalle.SI Cupertino s'en tient son calendrier de lancement annuel typique de l'iPhone, les nouvelle génération arrivera vers la mi-septembre. Justement, Ross Young -le spécialiste de l'affichage- aurait eu quelques informations du côté des sous-traitants qu'il suit.. A noter que les volumes destinées aux iPhone 16 et iPhone 16 Pro devraient être plus importants que les autres.