La Chine interdit les iPhone à ses fonctionnaires !

sûrs

Cette décision s’inscrit dans un, où de nombreux pays ont interdit des produits ou service chinois par crainte pour la sécurité des données. Il semblerait que Pékin ait décidé d'une mesure deDe même,exhorte de plus en plus ses responsables et les entreprises publiques à remplacer la technologie étrangère par des produits qu'il considère comme plus-d'origine chinoise.Ainsi, l'iPhone a été soumis à plusieurs restrictions d'utilisation au cours de la dernière décennie dans les bureaux gouvernementaux, et cette dernière mesure s'inscrit donc dans une vaste politique de défiance vis-à-vis des USA.