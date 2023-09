L’iPhone 15 USB-C fera-t-il switcher les utilisateurs d’Android ?

l'USB-C, un levier pour les Switchers ?

Le, d'après-une entreprise américaine spécialisée dans les smartphones d'occasion.Cette dernière a en effet interrogéaux États-Unis. Parmi les premiers, 62,80 % ont déclaré le passage du Lightning à l'USB-C influencerait leur décision de s'acheter un iPhone 15. Parmi eux, 36,84 % ont déclaré qu'ils mettraient à niveau parce qu'ils seraient en mesure d'utiliser un seul câble de charge pour leur iPhone, leur Mac et leur iPad. Dans l'ensemble, 66,35 % des utilisateurs d'iPhone ont déclaré qu'ils passeraient à un iPhone 15 (sauf qu'on ne sait quel iPhone ils possèdent).Le résultat le plus surprenant est le nombre de switchers potentiels :Dans le même groupe, 35,46 % ont déclaré que leur motivation provenait du fait que l'iPhone deviendrait compatible avec tous les chargeurs. Toutefois, et 34,12 % ont déclaré qu'ils pourraient passer à l'iPhone 15.