Toujours pas de modem 5G maison pour Apple avant 2025 !

Pas de modem 5g avant 2025

Un projet dans les tuyaux depuis au moins 5 ans

D’après Ming-Chi Kuo -qui tient ses informations directement des chaines d'approvisionnement d'Apple-, il n'y a pas de changement sur les dernières rumeurs :Il avait précédemment déclaré que l' iPhone SE de quatrième génération seraitdoté de ce composant, mais aujourd'hui, rien n'est moins sûr. En juillet, il a été rapporté que la production de masse de l'iPhone SE de quatrième génération aurait été retardée jusqu'en 2025, mais il y a déjà des interrogations sur l'intégration ou non d'un modem 5G.. La firme aurait planifié sa conception depuis plus de cinq ans, raison pour laquelle elle a acquis la majorité de l'activité de modem pour smartphone d'Intel en 2019. Ce projet lui permettrait également de. Le passage à un modem Apple pourrait commencer avec l'iPhone SE 4 et les iPhone 17. Ce modem serait limité aux, mais les ondes millimétriques et les communications via satellites ne seraient pas prises en charge.