Pourquoi Apple pourrait arrêter plusieurs accessoires pour iPhone et Apple Watch 

Des étuis plus respectueux de l'environnement

FineWoven

Un renouvellement de tous les étuis et bracelets d'Apple ?

. C'est en effet l'objet de plusieurs rumeurs ces dernières semaines. Mais il semblerait que Cupertino puisse laisser de côté d'autres produits d'après nos confrères américains.. Ils pourraient être assortis à un nouveau bracelet Apple Watch et seraient disponibles en dix couleurs différentes : noir, mûre (violet foncé), taupe, lavande, bleu Pacifique, glycine, blanc antique, jaune, orange et rose.Dans cette optique,(dont je trouve -personnellement- que la qualité se dégrade d'année en année certaines ne durant que quelques mois). La mesure ne se limiterait pas à l'iPhone et inclurait la Boucle Sport et le Solo Loop pour l'Apple Watch et l'étui pour AirTag.. De même, bien que les accessoires en silicone d'Apple aient une empreinte carbone plus faible que ceux en cuir, ils ne sont pas fabriqués à partir de matériaux recyclés. Des matériaux comme le fluoroélastomère sont également difficiles à recycler en raison de leurs propriétés de résistance à la chaleur et de leur structure. Bref on pourrait avoir droit à un renouvellement presque complet des accessoires demain soir...En attendant, il semblerait que. En revanche on peut encore y trouver des étuis pour AirTags ou pour AirPods, et autres objets techs.Il est toujours possible de commander une Apple Watch Series 8 Hermès ou simplement un bracelet de la marque.