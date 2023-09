iPhone 15 : les coques en simili cuir seraient assorties au nouveau bracelet de l'Apple Watch

Dix coloris assortis au nouveau bracelet de l'Apple Watch

FineWoven

Une version simili-cuir luxueuse

FineWoven

tissu fin

Attendre l'iPhone 15 ou acheter un iPhone 14 maintenant ?

D’après Kosutami (le leaker ayant dévoilé ce changement), des étuispourraient être: noir, mûre (violet foncé), taupe, lavande, bleu Pacifique, glycine, blanc antique, jaune, orange et rose.Au vu des photos circulant actuellement sur le net, lAux dernières rumeurs,. DuanRui sur X aurait mis la main sur plusieurs photos montrant ces nouveaux produits.Depuis plusieurs jours, deux des leakers du moment -Majin Bu et DuanRui- s'affrontent à coups de X croisés, avec, chacun prétendant avoir l'exclusivité sur l'autre mais postant la même chose.Les deux montrent, assez proche de la couleur aubergine et légèrement plus rosé que les éditions précédentes. Quoiqu'il en soit, ils devraient présenter une sensation et une texture différentes. L'utilisation de ce nouveau composant devrait être, et donc plus en phase avec les politiques d'Apple.Pour rappel, Cupertino a sorti pour la première fois ses coques en cuir en 2013 aux côtés de l'iPhone 5S. Depuis,, avec des améliorations de conception mineures, telles que l'ajout de boutons en aluminium et de MagSafe.Si vous n'êtesou si votre budget est plutôt restreint cette année, il est possible de, et ce, depuis plusieurs semaines. Retrouvez toutes les infos ici :